Mit seinem Brief begann Anfang des Jahres 2010 der sogenannte "Missbrauchsskandal": Klaus Mertes, damals Rektor des Berliner Jesuitengymnasiums Canisius-Kolleg Berlin, richtete sich damals mit einer Entschuldigung an ehemalige Schüler und Missbrauchsopfern an seinem. Zehn Jahre später organisiert die Katholische Hochschulgemeinde Landshut im Salzstadel der Stadt eine Art Bilanzveranstaltung. Klaus Mertes ist selbst Gast, mit dabei ist auch Jörg Fegert, Professor an der Uniklinik Ulm - einer der bekanntesten Experten für den Kinderschutz in Institutionen. Die Moderation übernehmen Alfons Hämmerl, Leiter der Katholischen Seelsorge an der Hochschule Landshut und Mechthild Wolff. Die Hochschul-Professorin war in den Jahren 2010 und 2011 Mitglied eines von der Bundesregierung initiierten Runden Tischs zum Thema Sexueller Kindesmissbrauch. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Salzstadel, Steckengasse 308, 84028 Landshut