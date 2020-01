Die Rettung der Bienen und anderer Insekten ist spätestens mit dem Volksbegehren zur Artenvielfalt in den Fokus vieler Naturfreunde geraten. Wie so ein insektenfreundlicher Garten oder Balkon aussehen sollte, können Interessierte am Dienstagabend beim Vortrag "Der insektenfreundliche Garten" im Kollegienhaus der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg erfahren. Dozent Stefan Mümmler spricht unter anderem darüber, wie der Garten bepflanzt werden sollte, damit Insekten das ganze Jahr über Pollen und Nektar finden. Außerdem erklärt er die Bedürfnisse und Lebenszyklen von Wildbienen sowie Schmetterlingen und stellt Material vor, das sich besonders gut als Nistplatz für Insekten eignet. Der Freundeskreis Botanischer Garten Erlangen organisiert den Informationsabend, Beginn ist 19 Uhr. Eintritt frei.

Kollegienhaus der FAU, Universitätsstraße 15, Erlangen, Raum KH 1.020