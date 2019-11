"Wie macht die Kuh? Muh!" Mit derlei Fragen und Tiergeräuschen müssen sich viele Kleinkinder auseinandersetzen, sobald ihnen Bilderbücher vor die Nase gehalten werden. Bei manchem bleibt der Bauernhof im Buch einziger Berührungspunkt mit echtem Landleben. Klischees von Stadtkindern, die an lila Kühe glauben, und Landkindern, die im Trubel überfordert sind, halten sich hartnäckig. Die Otto-Friedrich-Universität in Bamberg geht dem nach und zwar mit Studenten, die unbefangener sind als Erwachsene. Die nächste Vorlesung der Kinderuni am Samstag, 16. November, untersucht die Unterschiede im Lebensraum von Landeiern und Stadtpflänzchen. Unter dem Titel "Stadt und Land: Wo findet man beide und wie lebt man dort?" besprechen die Geografen Marc Redepenning und Anne Allmrodt mit Kindern, wie das Leben heute so ist auf dem Land und in der Stadt. Eltern müssen wie immer draußen bleiben.

Bamberger Kinderuni für Neun- bis Zwölfjährige, Hörsaal MG1/00.04, Markusstraße 8a. Die Vorlesung beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.