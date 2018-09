30. September 2018, 18:49 Uhr Bayern-Tipp SZ-Redakteure kommen nach Amberg

Sebastian Beck, Katja Auer und Wolfgang Wittl reden über Bayern

Der CSU droht ein Absturz, der SPD ein Desaster, die AfD wird wohl profitieren - selten war eine Landtagswahl so spannend wie in diesem Jahr. Redakteure der Süddeutschen Zeitung halten inne im turbulenten Wahlkampf und blicken mit Ihnen hinter die Kulissen bayerischer Politik. Warum geht Markus Söder auf Schweinejagd und fährt zum Papst, obwohl er Protestant ist? Wieso sind die Grünen fast immer gut gelaunt? Die Redakteure erzählen Ernsthaftes und Kurioses aus der Politik. Daneben soll Zeit sein für Fragen aus dem Publikum. Am Montag, 1. Oktober, lesen Sebastian Beck, Katja Auer und Wolfgang Wittl um 19.30 Uhr im Stadttheater in Amberg. Informationen und Anmeldung unter www.sz-veranstaltungen.de.