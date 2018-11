23. November 2018, 18:56 Uhr Bayern-Tipp SZ-Redakteure in Kempten

Katja Auer, Wolfgang Wittl und Lisa Schnell (v.l.) berichten in Kempten von der Landtagswahl. (Foto: Robert Haas)

Die CSU ist abgestürzt, die SPD marginalisiert, die AfD sitzt im Parlament - selten war eine Landtagswahl so spannend wie in diesem Jahr. Wir ziehen die Bilanz eines denkwürdigen Herbstes in Bayern und blicken mit Ihnen am 3. Dezember in Kempten hinter die Kulissen der Landespolitik. Was wird nun eigentlich aus Horst Seehofer? Sind die Grünen jetzt eine neue Volkspartei? Können die Freien Wähler auch regieren?

Die Redakteure Katja Auer, Wolfgang Wittl und Lisa Schnell erzählen ernsthafte und kuriose Geschichten aus der bayerischen Politik und berichten von ihren Erlebnissen zwischen Bierzelt und Plenarsaal. Daneben soll natürlich Zeit sein für Fragen aus dem Publikum - zur neuen Staatsregierung genauso wie zur Berichterstattung über Söder, Aiwanger und Co.

Die Veranstaltung am Montag, 3. Dezember, findet im Künstlerhaus in Kempten, Beethovenstraße 2, statt und beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich.