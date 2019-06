7. Juni 2019, 18:53 Uhr Bayern-Tipp SZ-Ausstellung in Burghausen

Sebastian Beck und Hans Kratzer präsentieren Bayern-Fotos

Den Bildband "Zeitlang - Erkundungen im unbekannten Bayern" gibt es seit Weihnachten zu kaufen. Nun präsentieren die SZ-Redakteure Sebastian Beck und Hans Kratzer ihr Projekt bei einer Ausstellung im Haus der Fotografie in Burghausen. 63 teils großformatige Fotos samt Texten sind dort von Samstag, 15. Juni, bis Sonntag, 11. August, zu sehen. Die Vernissage ist am 15. Juni um 19 Uhr. Tags darauf, am Sonntag, 16. Juni, führt Sebastian Beck um 11 Uhr durch die Ausstellung. Weitere Führungen sind am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr mit Hans Kratzer, am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr mit Sebastian Beck und am Samstag, 3. August, um 11 Uhr mit Hans Kratzer. Am Donnerstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr lädt der SZ-Kultursalon ins Haus der Fotografie (Burg 1) ein: Die leitende Kulturredakteurin Susanne Hermanski unterhält sich mit der Schauspielerin Michaela May. Alle Veranstaltungen sind öffentlich. Für den Kultursalon wird aus Platzgründen um eine Reservierung gebeten (kultursalon@sueddeutsche.de).