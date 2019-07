23. Juli 2019, 18:29 Uhr Bayern-Tipp Söder debattiert über Fridays for Future

Nürnberg - Am Freitag endet das Schuljahr in Bayern mit einem wichtigen Termin: "Bayern 2050 - das Klima der Zukunft", unter diesem Titel lädt die Süddeutsche Zeitung in Kooperation mit der Mediaschool Bayern zu einer Diskussionsveranstaltung ins Pirckheimer-Gymnasium in Nürnberg ein. Im Mittelpunkt stehen dabei der Klimawandel, seine Folgen für Bayern und die Frage, was die Politik dagegen unternehmen kann. Auf dem Podium: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Georg Feulner vom Potsdam-Institut für Klimaforschung und der Fridays-for-Future-Aktivist Moritz Angstwurm. Aufgrund des begrenzten Platzangebots in der Schule ist die Veranstaltung allerdings nichtöffentlich. Sie wird aber von 13 Uhr an bis 14.30 Uhr als Livestream auf der Homepage der SZ übertragen. Der Link zur Themaseite mit dem Stream und zusätzlichen Informationen lautet: SZ.de/fff