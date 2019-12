Silvester ist traditionell der Tag und die Nacht, in denen "Erwartung und Wirklichkeit besonders weit auseinander klaffen", sagt Andreas Radlmaier, der Leiter des Projektbüros im Nürnberger Kulturreferat. Und bei vielen spiele da merkwürdigerweise die Innenstadt eine "eher untergeordnete Rolle als Begegnungsort" - und das sogar in der zumindest zum Teil malerischen Nürnberger Altstadt, was Radlmaier besonders befremdete, so lange er darüber nachdachte. Nun mag man darüber jammern, Radlmaier aber zog es vor, etwas dagegen zu tun. 2010 hat die Stadt Nürnberg erstmals das "Silvestival" aus der Taufe gehoben, ein Kunstfest voller Klang und Zirkus. 30 Gruppen, Ensembles und Orchester auf insgesamt 16 Bühnen treten diesmal auf, allerdings muss man sich den Abend natürlich rechtzeitig freihalten. Unter anderem werden am 31. Dezember von 20.30 Uhr an zu sehen und zu hören sein: Das Ensemble Kontraste, die Pocket Opera Company, Thilo Wolf & Beatrice Kahl und Gankino Circus.