Die Messe Instrumenta findet an diesem Wochenende statt und damit zum vierten Mal in Nürnberg.

Musikalisch wird es am Wochenende in der Meistersingerhalle Nürnberg auf jeden Fall. Allerdings etwas anders als bei den regulären Konzerten und Kulturveranstaltungen. Am Samstag, den 26., und Sonntag, den 27. Oktober, bekommen Musiker und Musikliebhaber bei der Instrumenta 2019 die Möglichkeit, die Bandbreite des Musikhandwerks kennen zu lernen und hochwertige Instrumente und Musikequipment auszuprobieren und zu erwerben. Etwa 150 Hersteller präsentieren an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr im kleinen Saal der Meistersingerhalle Instrumente aller Art. Parallel zur Ausstellung finden Workshops zu verschiedenen Themen statt. Unter anderem können Klarinetten unterschiedlicher Stimmungen und Bauweisen getestet, Atemtechniken ausprobiert und Trompeten genauer unter die Lupe genommen werden. Das Abschlusskonzert am Sonntagabend von 20 Uhr an spielt das erfolgreiche österreichische Blasmusikensemble Federspiel mit seinem neuen Programm "Wolperting".

Die Messe findet zum vierten Mal in Nürnberg statt. Die sonst über ganz Deutschland verstreuten Betriebe sollen hier zusammenkommen, das Traditionshandwerk Musikinstrumentenbau vorstellen und Besuchern die Möglichkeit bieten das passende Instrument zu finden. Weitere Informationen und Tickets unter www.instrumenta-nuernberg.de.