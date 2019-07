18. Juli 2019, 18:55 Uhr Bayern-Tipp Lieber bairisch sterben

Die Aidenbacher Bauernschlacht wird oft in einem Atemzug mit der berühmten Sendlinger Mordweihnacht von 1705 genannt. In Aidenbach (Kreis Passau) nahm der Volksaufstand gegen die kaiserliche Besatzungsmacht während des Spanischen Erbfolgekrieges am 8. Januar 1706 ein blutiges Ende. Tausende Bauern und Handwerker des bayerischen Unterlandes wurden dabei von der kaiserlichen Soldateska niedergemetzelt. Der Ort Aidenbach bewahrt mit dem Freilichtspiel "Lieber bairisch sterben ... Aidenbach 1706" das Andenken an diese schrecklichen Ereignisse. Dabei lassen sie in aufwendigen Massenszenen den Verzweiflungskampf der Bauern lebendig werden. Den Kampf der Landbevölkerung für ihre Heimat betrachten nicht nur die Aidenbacher als ein Lehrstück für Freiheit, Zivilcourage und Demokratie. Dieser hehre Ansatz erhebt "Aidenbach 1706" zu einer zeitlosen Botschaft. Aufführungen: Freitag, 19. Juli, und Samstag, 20. Juli. Beginn: 20.45 Uhr. Tickets: Telefon 0 86 31/98 61 11.