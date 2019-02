7. Februar 2019, 18:45 Uhr Bayern-Tipp Kunst der persischen Kalligrafie

Seit Jahren klagen Lehrer, dass Tippen das Schreiben von Hand verdrängt. Zugleich liegt Kalligrafie im Trend, im Internet gibt es Hunderte Lern-Videos. Der Ursprung liegt im Abschreiben sakraler Texte und ist in allen Weltreligionen verbreitet. Im Christentum schrieben Mönche im Mittelalter kunstvoll Bibeltexte ab. Das Bilderverbot im Islam verleiht der schmückenden Kalligrafie im arabischen Raum eine besondere Bedeutung. Von einem Meister dieses Fachs können Hobby-Kalligrafen am 16. Februar an der Bamberger Universität lernen. Ahmad Mohammadpour, der auch an iranischen Universitäten lehrt, hält am Institut für Orientalistik einen kostenlosen Workshop zur "Kunst der persischen Kalligrafie" ab.

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Am Schillerplatz 17, Samstag 16. Februar, 15 bis 18 Uhr. Anmeldung bitte unter: iranistik@uni-bamberg.de.