Außergewöhnliche Klänge und herausragende Künstler erwarten Besucher bei zwei Konzerten aus der Reihe "Klang der 3 Flüsse". Am Freitag, 8. November, tritt um 20 Uhr die kolumbianische Sängerin Lucia Pulido im Atrium der ZF in Passau Patriching auf. Mit kräftiger Stimme führt sie durch die musikalische Welt Lateinamerikas. Am Tag zuvor, Donnerstag, 7. November, ist Pulido als Protagonistin im neuen Film des österreichischen Filmemachers Erwin Wagenhofer zu sehen. Beide werden anwesend sein, wenn "But Beautiful" um 19 Uhr im Passauer Cineplex gezeigt wird. Am Samstag, 9. November, tritt in der Konzertreihe das Duo aus der Saxofonistin Sophie Hassfurther aus Wien und dem Musiker Oguz Büyükberber aus Amsterdam auf. Sie spielen um 20 Uhr in der Schneiderei von Elke Burmeister im Innstadtkellerweg 11.

Karten bei allen PNP-Geschäftsstellen oder unter www.cafe-museum.de.