Tanz, Musik, historisches Handwerk und eine Vielzahl an kulinarischen und regionalen Köstlichkeiten erwarten die Besucher auf der Glentleitner Kirchweih am Sonntag, den 20., und Montag, den 21. Oktober. Das traditionelle Fest wird im Freilandmuseum Glentleiten gefeiert und lässt historische Bräuche wieder aufleben. Museumsgäste können am Sonntag von 9 Uhr an auf dem Kirtamarkt regionale und handgefertigte Produkte an mehr als 30 Ständen einkaufen. Von verschiedensten Brotaufstrichen und Likören, über Drechselwaren und frischem Holzofenbrot ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von 14 Uhr an lädt das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern im Jackl-Stadl aus Steinhart zum Mitsingen und Tanzen ein. Im Hoderer-Hof aus Kochel wird traditionell auf einer Kirtahutschn geschaukelt, und am Salettl aus Staudham erwartet die Besucher eine historische Kegelbahn. Neben dem Kirchweihprogramm können Museumsgäste auch Handwerkern beim Flicken von Lederhosen, Weben vom Flickenteppichen, Körbe flechten, Wolle spinnen oder Seile machen über die Schultern schauen. Von 13 Uhr bis 16 Uhr gibt es für Kinder eine offene Bastelwerkstatt. Auch am Montag wird bei Musik und Tanz gefeiert. Kegelbahn und Kirtahutschn sind in Betrieb, und auf der Speisekarte stehen unter anderem Schmalzgebäck und Gänsebraten. Nähere Informationen im Internet unter www.glentleiten.de.