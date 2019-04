2. April 2019, 18:46 Uhr Bayern-Tipp "Kellerkommando" im Augsburger Soho Stage

"Auf den Keller" geht man in Bamberg, wenn man Bierdurst verspürt. Denn Biergärten entstanden früher bevorzugt über den Kellern, in denen man die Getränke lagerte. Ob sich die Bamberger Band Kellerkommando in oder auf einem solchen Gewölbe zusammenfand, ist nicht überliefert. Fest steht, dass ihr Name der alten Redensart entsprungen ist. Und dass auch ihre Musik an alte Traditionen anknüpft: Die fünfköpfige Band vermischt alte, fränkische Volkslieder mit modernen Elementen wie Rap oder Elektro. Durch das musikalische Upcycling entstehe die "wahre Volksmusik", behauptet die Band. Denn Volksmusik sei schließlich nichts anderes als Pop-Musik früherer Generationen. Diesen Donnerstag, den 4. April, spielt Kellerkommando im Augsburger Club Soho Stage, Ludwigstr. 34, Beginn 20 Uhr. Es ist ihr erster Auftritt nach der Winterpause. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.