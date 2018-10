25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Bayern-Tipp 25 Jahre Kultur- und Bildungszentrum Seeon

Vielen Menschen ist das wenige Kilometer nördlich des Chiemsees gelegene und rundum von Wasser umgebene Kloster Seeon ohnehin stets einen Ausflug wert, doch an diesem Sonntag gibt es einen zusätzlichen Anlass für einen solchen Ausflug: Das Kultur- und Bildungszentrum, das der Bezirk Oberbayern in dem lange vernachlässigten früheren Kloster eingerichtet hat, feiert sein 25-jähriges Bestehen. Von 10 Uhr an gibt es dort Musik verschiedener Spielarten zu hören, dazu kommen Führungen zum Thema "Gastfreundschaft einst und jetzt" sowie mehrere Workshops unter anderem zur Kalligrafie, die in Seeon schon vor vielen Jahrhunderten gepflegt wurde. Ebenfalls am Sonntag eröffnet eine Ausstellung, mit der das Kultur- und Bildungszentrum auf seine bisherigen Schauen zurückblickt und noch einmal die Höhepunkte aus Malerei, Skulptur und Fotografie versammelt. Außerdem gibt der Bezirk Einblick in seine Renovierungspraxis und in seine Pläne zum weiteren Ausbau des Zentrums. Die Jubiläumsausstellung wird bei freiem Eintritt noch bis Anfang März zu sehen sein.