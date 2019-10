Kit Harington als Jon Schnee und Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in der Serie Game of Thrones.

Die Universität Augsburg begibt sich auf eine Reise nach Westeros und Essos. Die fiktiven Kontinente aus der Welt von Game of Thrones sind das Thema der Fantasy-Ringvorlesung im Wintersemester. Am Montag, den 28. Oktober, findet von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Großen Hörsaalzentrum HS II, Gebäude C, die Einführungsveranstaltung statt. Am Montag, 4. November, zur selben Uhrzeit startet die Vortragsreihe unter dem Motto "Game of Thrones interdisziplinär". Bis Ende Januar finden wöchentlich insgesamt zehn Vorträge statt. Die erfolgreiche Fernsehserie wird von unterschiedlichen Dozenten aus literatur-, sprach- und geschichtswissenschaftlicher, theologischer sowie physikalischer Perspektive betrachtet. Im Anschluss an die jeweilige Veranstaltung bieten Diskussionsrunden die Möglichkeit zum Austausch. Abhängig vom Dozenten werden die Vorlesungen auf Deutsch oder Englisch gehalten. Egal ob Studenten, Schüler oder Besucher. Jeder Game-of-Thrones-Begeisterte ist zu den Veranstaltungen eingeladen. Die Fantasy-Rinvorlesungen sind vor fünf Jahren durch die Initiative zweier Studenten entstanden und werden seitdem mit verschiedenen Themen jedes Wintersemester angeboten.