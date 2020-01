"Zeitlang - Erkundungen im unbekannten Bayern", so lautet der Titel der Ausstellung, die noch bis zum 16. Februar in der Sankt-Anna-Kapelle in Passau (Heiliggeistgasse 4) zu sehen ist. Die SZ-Redakteure Sebastian Beck und Hans Kratzer zeigen dabei in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Passau zahlreiche Fotos und Texte, die sich mit Land und Leuten abseits der Touristenströme befassen. Am Sonntag, 12. Januar, wird Sebastian Beck um elf Uhr durch die Ausstellung führen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr.