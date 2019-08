7. August 2019, 18:38 Uhr Bayern-Tipp Führung durch die Ausstellung

Am Sonntag, 11. August, führt Sebastian Beck um 11 Uhr durch die Ausstellung "Zeitlang - Erkundungen im unbekannten Bayern" in Burghausen. Das Haus der Fotografie zeigt noch bis zum 1. September 63 teils großformatige Fotos und Texte der SZ-Redakteure Hans Kratzer und Sebastian Beck zum ländlichen Bayern und seinen Menschen. Am Donnerstag, 29. August, lädt das Haus der Fotografie um 19.30 Uhr zu einer abschließenden Lesung mit Hans Kratzer und Sebastian Beck ein. Die Ausstellung ist (außer montags) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Dr.-Robert-Gerlich-Museum mit den Ausstellungsräumen liegt unmittelbar am Eingang zur Burg und ist mit dem Stadtbus vom Bahnhof aus gut zu erreichen.