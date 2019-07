9. Juli 2019, 18:47 Uhr Bayern-Tipp Führung durch die Ausstellung

"Zeitlang - Erkundungen im unbekannten Bayern", so heißt die Ausstellung, die derzeit im Haus der Fotografie (Dr. Robert-Gerlich-Museum) in Burghausen zu sehen ist. Es ist ein Projekt der SZ-Redakteure Sebastian Beck und Hans Kratzer. 63 teils großformatige Fotos und Begleittexte zeigen Bayern von einer ungewohnten Seite, die man eher selten zu Gesicht bekommt. Am Donnerstag, 11. Juli, führt Sebastian Beck von 19 Uhr an durch die Ausstellung; am Samstag, 3. August, ist Hans Kratzer um 11 Uhr an der Reihe. Die Ausstellung ist (außer montags) bis 11. August von 10 bis 18 Uhr geöffnet.