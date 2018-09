12. September 2018, 18:52 Uhr Bayern-Tipp Erfahrungen mit der Heimat

SZ-Redakteure touren durch die Region

Was macht's denn ihr da? So lautet oft die überraschte Begrüßung, wenn Journalisten der Süddeutschen Zeitung auf dem Land recherchieren. Sebastian Beck (Penzberg), Hans Kratzer (Velden) und Andreas Glas (Regensburg) touren schon seit Jahren kreuz und quer durch Bayern. Nicht alles, was sie dort erleben, findet seinen Niederschlag in der Zeitung. In Miesbach werden sie deshalb einen Abend lang über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der Heimat berichten und unter anderem die Fragen beantworten, wie man im Zeitalter von Tinder in Niederbayern im Haslinger Hof anbandelt, welche Biersorte Hofhunde bevorzugen und warum das Oberland eine sehr merkwürdige Gegend ist.

Musikalisch umrahmt wird der unterhaltsame Abend wieder von der Unterbiberger Hofmusik, mit der das SZ-Trio bereits im Konzerthaus in Blaibach und im Kulturbahnhof von Neumarkt-St. Veit aufgetreten ist. Mit ihrer Mischung aus bayerischer Volksmusik und türkisch-arabischen Anleihen haben sich die Unterbiberger auch international einen Namen gemacht. Zuletzt tourten sie unter anderem durch Ägypten, Tunesien und Iran.

Die Veranstaltung am Samstag, 22. September, im Waitzinger Keller in Miesbach beginnt um 19.30 Uhr. Karten kosten 20 Euro. Sie sind direkt im Miesbacher Kulturzentrum erhältlich oder online bei München Ticket und Eventim.