23. September 2018, 20:35 Uhr Bayern-Tipp Ein Abend in Landshut

Der CSU droht ein Absturz, der SPD ein Desaster und die AfD wird wohl profitieren - ein turbulenter Wahlkampf geht in die heiße Phase, und die Süddeutsche Zeitung gewährt in Landshut einen unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen der bayerischen Politik. Die SZ-Reporter Roman Deininger, Lisa Schnell und Wolfgang Wittl erzählen kuriose und lustige Geschichten, die man sonst kaum zu hören bekommt. Sie haben wegen Horst Seehofer ganze Nächte in der CSU-Zentrale durchwacht, sie sind mit Markus Söder am Bauernhof auf Schweinejagd gegangen. Und auch die Opposition haben sie nicht aus den Augen gelassen, von der Landtagsgaststätte bis ins Bierzelt, von München bis Aschaffenburg. Natürlich wird an diesem Abend auch Zeit für Fragen aus dem Publikum sein - zur Landtagswahl genau wie zum Schreiben über Söder, Seehofer und Co.

Die Veranstaltung im Landshuter Salzstadel, Steckengasse 308, beginnt am Montag, 24. September, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Anmeldung und Infos unter www.sz-veranstaltungen.de.