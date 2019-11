Im Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist bis zum 23. Februar die Ausstellung "Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU" zu sehen. Die Fotografin Regina Schmeken hat die Orte der Verbrechen dokumentiert. Zehn Menschen ermordete die rechtsextreme Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund", erst bei der Selbstenttarnung des Trios 2011 wurden die Zusammenhänge klar. Welchen Schaden das Vertrauen in den Rechtsstaat durch die Ermittlungspannen bei der Aufklärung der Morde genommen hat, dazu findet am Dienstag, 5. November, um 18.30 Uhr ein Podiumsgespräch statt. Die Fotografin, der Schriftsteller Feridun Zaimoglu und SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger diskutieren unter dem Titel "Der Rechtsstaat in Gefahr. Die Aufklärung der NSU-Morde wirft Fragen auf". Es moderiert Martina Mittenhuber, die Leiterin des Menschenrechtsbüros Nürnberg. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per Mail an dokumentationszentrum@stadt.nuernberg.de wird empfohlen. Die Diskussion wird in Gebärdensprache übersetzt. Am Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr, führt Regina Schmeken selbst durch die Ausstellung.