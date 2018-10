5. Oktober 2018, 18:57 Uhr Bayern-Tipp Die SZ kommt nach Ingolstadt

Wolfgang Wittl, Lisa Schnell und Roman Deininger lesen

Der CSU droht ein Absturz, der SPD ein Desaster, die AfD wird wohl profitieren - selten war eine Landtagswahl so spannend wie in diesem Jahr. Reporter der Süddeutschen Zeitung halten im turbulenten Wahlkampf kurz inne und blicken in Ingolstadt mit Ihnen hinter die Kulissen der bayerischen Politik. Warum geht Markus Söder auf Schweinejagd und fährt zum Papst, obwohl er Protestant ist? Sind die Grünen die neuen Schwarzen? Und was bitte ist mit Horst Seehofer los? Drei SZ-Redakteure erzählen in Seehofers Heimatstadt ernsthafte, heitere und kuriose Geschichten aus Plenarsaal und Bierzelt. Daneben soll Zeit sein für Fragen aus dem Publikum, zur Wahl genauso wie zur Berichterstattung über Söder, Kohnen und Co.

Am Dienstag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr lesen Roman Deininger, Lisa Schnell und Wolfgang Wittl in der Kleinkunstbühne Neue Welt an der Griesbadgasse 7. Informationen und Anmeldung unter www.sz-veranstaltungen.de.