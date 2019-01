22. Januar 2019, 18:40 Uhr Bayern-Tipp Die SZ in Neumarkt-St. Veit

Der Freistaat Bayern steht vor einer wegweisenden Debatte in der Umweltpolitik. Am 31. Januar beginnt die zweiwöchige Eintragungsfrist zum Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen!" Ein Bündnis aus etwa hundert Parteien und Organisationen verlangt damit einen grundlegenden Kurswechsel in der Landwirtschaft und im Naturschutz. Dem Kreis der Träger gehören ÖDP, Grüne und der Landesbund für Vogelschutz an. Eine der Hauptforderungen lautet, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der Landwirtschaftsflächen nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden sollen. Damit soll der drastische Artenschwund gestoppt werden. Die Bayernredaktion der Süddeutschen Zeitung lädt deshalb zu einer Podiumsdiskussion in den Kulturbahnhof nach Neumarkt-St. Veit ein. Die Veranstaltung in dem historischen Bahnhofssaal findet am Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr statt. Auf dem Podium sitzen: Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), der Biologe Josef Reichholf, die Imkerin Helga Pausch und Christian Sebald, der Umweltexperte der SZ-Bayernredaktion. Moderiert wird die Veranstaltung von Bayern-Teamleiterin Katja Auer. Der Eintritt ist kostenlos. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung unter sz-veranstaltungen.de gebeten.