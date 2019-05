7. Mai 2019, 18:49 Uhr Bayern-Tipp Der lange Weg zur "Preßfreiheit"

Die Freiheit der Presse und der Berichterstattung durch Rundfunk und Medien gilt als ein so wertvolles Gut, dass sie im Grundgesetz und in der Bayerischen Verfassung verankert ist. Sie bildet überhaupt erst die Basis für freie Meinungsbildung und für Demokratie. Umso erstaunlicher ist es, dass die Bundesrepublik Deutschland 2018 auf der Rangliste der Pressefreiheit, dem "Press Freedom Index", nur den 15. Platz belegt. Eine kleine Ausstellung im Bayerischen Hauptstaatsarchiv fragt nun nach den Wurzeln der Pressefreiheit und beleuchtet ihre Entwicklung in Bayern im 19. Jahrhundert. Der Begriff "Preßfreiheit" stammt aus der Zeit der Aufklärung und der Französischen Revolution. In der deutschen Sprache taucht der Begriff erstmals 1784 auf. Anfangs wurde die "Preßfreiheit" mit der Druckfreiheit gleichgesetzt. Deshalb stand nicht das heute im Grundgesetz garantierte Grundrecht der "Pressefreiheit" im Mittelpunkt, sondern einfach die Freiheit zu drucken.

Mit dem Übergang zum modernen Staat am Anfang des 19. Jahrhunderts setzte in Bayern eine Entwicklung ein, die durch den Wechsel von Zensur und Pressefreiheit gekennzeichnet war. Die Auseinandersetzung wurde vor allem auf verfassungsrechtlicher Ebene geführt. Wichtige Zäsuren waren der Erlass der Verfassung des Königreichs Bayern (1818), das Hambacher Fest (1832), die Märzrevolution (1848) und die deutsche Reichsgründung (1871). Im Lauf des 19. Jahrhunderts übernahm die Presse mehr und mehr die Rolle eines Meinungsbildners. Die kleine, aber prägnante Ausstellung wurde im Rahmen der Ausbildung für das Archiv- und Bibliothekswesen an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern erarbeitet.

"Preßfreiheit in Bayern im 19. Jahrhundert", bis 21. Mai im Hauptgebäude des Bayerischen Hauptstaatsarchivs (Treppenhaus, 1. OG), Schönfeldstraße 5, 80539 München. Montag bis Donnerstag 8.30-18 Uhr, Freitag 8.30-13.30 Uhr. Eintritt frei. Führungen: Telefon 089-28638-2575.