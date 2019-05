28. Mai 2019, 18:50 Uhr Bayern-Tipp Bei "Saitenstraßen" erklingt Volksmusik

Mittenwald - An diesem Mittwoch beginnt das internationale Musikfest "Saitenstraßen". 400 Musikanten, mehr als 80 Volksmusik-Gruppen sowie das renommierte Auryn-Streichquartett werden bis zum Sonntag, 2. Juni, in Mittenwald, Krün und Wallgau zu erleben sein. Auf bewirteten Freiluftbühnen, in Gastwirtschaften und Kirchen erklingt dabei Volksmusik aus der Region, aus dem Alpenland und aus europäischen Partnerregionen. Im Geigenbaumuseum Mittenwald spielt die Saitenstraßen-Suite: In Kurzkonzerten stellt das Auryn-Quartett vor, wie die Musik klang, die auf den Instrumenten gespielt wurde, die aus dem Oberen Isartal 300 Jahre in alle Welt gelangt sind. Es gastieren überdies Gruppen wie die Rotofenmusi, das Radauer Ensemble (ehemals Tobi-Reiser-Ensemble), die Altbairischen Musikanten Karl Edelmann und der Ebbser Kaiserklang. Auch aus Tschechien und Italien reisen Volksmusikgruppen an.

Eröffnet werden die "Saitenstraßen" an diesem Mittwoch mit einem Sonderkonzert des Gebirgsmusikkorps auf St. Anton. Der Eintritt ist frei. An Christi Himmelfahrt am Donnerstag gestaltet die Tegernseer Tanzlmusi einen Tanzabend im Haus des Gastes in Wallgau. Am Freitag lädt das Auryn-Quartett zu einem klassischen Konzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Mittenwald ein. Am Samstag öffnet die Geigenbauschule für einen Tag der offenen Tür ihre Pforten. Am Sonntag wird in Krün ein Volksmusikgottesdienst gefeiert.