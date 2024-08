Von Johann Osel

Hinauf die Treppe in den dritten Stock eines stattlichen Münchner Bürgerhauses im Stadtteil Lehel, ins Büro von Thomas Petri. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz empfängt in hellen Räumen mit Parkett und hohen Decken, durchs offene Fenster hört man die Tram durch den Münchner Altstadtsommer bimmeln. Doch das Gespräch mit Bayerns oberstem Datenschützer landet rasch in einer schummrigen Bahnhofsunterführung, in Nürnberg, Augsburg oder München. Gefühlt zumindest.