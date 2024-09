Von Anna Günther, München

Zu Beginn jedes Schuljahres laufen sich die Schulen erst einmal warm. Seit Dienstag gewöhnen sich auch in Bayern Schüler und Schülerinnen wieder an neue Klassenzimmer, neue Tischnachbarn und Lehrerinnen. Nach ein, zwei Wochen geht es dann los im Stoff. Idealerweise erfolgt das Lernen parallel, die ersten Exen kommen garantiert. Unangekündigt, so ist es in vielen Schulen die Regel. Noch.