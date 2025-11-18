In der bundesweiten Debatte um die Rückkehr Geflüchteter nach Syrien war Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zuletzt um Differenzierung bemüht. „Als die Diskussion über die Rückkehr von Syrern in ihr Heimatland begann, habe ich ja nicht zufällig darauf hingewiesen, dass wir inzwischen allein 5000 Ärztinnen und Ärzte aus Syrien im deutschen Gesundheitswesen haben“, sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.