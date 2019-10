Nach Angriff in Halle

Die erhöhte Alarmbereitschaft ist eine Reaktion auf den mutmaßlich rechtsextrem-motivierten Angriff in Halle an der Saale mit zwei Toten, der offenbar auch der jüdischen Gemeinde galt.

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich bestürzt über die Angriffe in Halle/Saale geäußert, bei denen zwei Menschen ums Leben gekommen sind. "Das schreckliche Verbrechen in Sachsen-Anhalt macht tief betroffen", sagte Söder am Mittwochabend.

Der Ministerpräsident betonte: "Gerade jetzt gehört unseren jüdischen Mitbürgern unsere besondere Solidarität." Bayern stehe fest an der Seite der jüdischen Gemeinden. Zugleich teilte Söder mit, dass die bayerische Polizei die Bewachung jüdischer Einrichtungen und Synagogen im Freistaat verstärkt habe.