An die Zeit als Student denken viele mit Grauen zurück. Leben in winzigen Zimmern, die Bude ist verdreckt. In der Küche stapelt sich das Geschirr. Heutzutage sind viele Studenten froh, wenn sie überhaupt eine Unterkunft finden. Die Studentenzahlen steigen, Universitäts- und Hochschulstädte kommen kaum hinterher, neuen Wohnraum zu schaffen. Und wenn, ist dieser meist teuer. 650 Euro kostet durchschnittlich ein WG-Zimmer in München, 400 Euro in Erlangen und 380 Euro in Augsburg. Eine billigere Alternative, weil staatlich gefördert, sind Studentenwohnheime. "Wohnheime haben eine steigende Bedeutung beim studentischen Wohnen", sagt Stefan Brauckmann, Direktor des Moses Mendelssohn Instituts, einer Forschungseinrichtung zur Untersuchung von Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels. Aber die Wartelisten sind oft lang, nur bundesweit durchschnittlich 9,6 Prozent der Studenten bekommen einen Platz im Wohnheim. Oft wohnen dort dann Hunderte Studenten unter einem Dach, alles erinnert an Jugendherberge. Aber das geht auch anders. Die SZ hat sich auf die Suche nach Studentenwohnheimen der etwas anderen Art gemacht.