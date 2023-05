Auch in der fünften Verhandlungsrunde haben sich die Gewerkschaften und Arbeitgeber nicht auf einen neuen Tarifvertrag im Nahverkehr verständigen können. Am Freitag wird deshalb im bayerischen Nahverkehr gestreikt.

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Bayern angekündigt. Am Freitag soll der ÖPNV in mehreren Städten ganztägig bestreikt werden, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Betroffen sind städtische Verkehrsbetriebe in München, Nürnberg, Augsburg, Landshut, Bayreuth, Schweinfurt, Bamberg und Regensburg. Der Warnstreik umfasst Busse, Trams und U-Bahnen. S-Bahnen und Regionalzüge sind nicht betroffen. In Augsburg soll der Streik von 6 bis 14 Uhr andauern.

In fünf Verhandlungsrunden ist es Gewerkschaften und Arbeitgebern bislang nicht gelungen, eine Einigung über einen neuen Tarifvertrag im Nahverkehr (TV-N) zu erzielen. "Die logische Folge sind diese Warnstreiks", teilte der Verhandlungsführer und stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi Bayern, Sinan Öztürk, mit. Verdi fordert unter anderem höhere Löhne. In Bayern gilt für den Nahverkehr der Tarifvertrag TV-N, der separat vom sonstigen öffentlichen Dienst oder der Bahn ausgehandelt wird.