Lockere Stimmung im Besprechungsraum. „Hoffentlich gibt’s heid ned wieder Döner, i kann na ned mehr seng“, klagt Josef Adam. Für den Vorführdienst der JVA Straubing steht die nächste „Ausführung zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit“ (EDL) an. Juristendeutsch für: Gefangene mit langer Haftstrafe genießen unter Aufsicht ein wenig Freiheit außerhalb der Gefängnismauern. Machen die Justizbeamten ihren Job gut, fällt das nicht weiter auf. Haut ein Gefangener ab, spricht das ganze Land darüber. Wie gehen die Männer mit diesem Druck um?