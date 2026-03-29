Lockere Stimmung im Besprechungsraum. „Hoffentlich gibt’s heid ned wieder Döner, i kann na ned mehr seng“, klagt Josef Adam. Für den Vorführdienst der JVA Straubing steht die nächste „Ausführung zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit“ (EDL) an. Juristendeutsch für: Gefangene mit langer Haftstrafe genießen unter Aufsicht ein wenig Freiheit außerhalb der Gefängnismauern. Machen die Justizbeamten ihren Job gut, fällt das nicht weiter auf. Haut ein Gefangener ab, spricht das ganze Land darüber. Wie gehen die Männer mit diesem Druck um?
Rehabilitation in der JVA-StraubingSpaziergang mit einem Schwerverbrecher
Lesezeit: 5 Min.
Ein Bummel durch die Stadt, ein Besuch im Museum und zum Schluss ein Döner – und das mit Vergewaltigern und Mafiabossen. Damit sie das Leben in Freiheit nicht verlernen. Ein Besuch beim Vorführdienst der JVA Straubing.
Von Niklas Schneider, Straubing
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