Mit der Berufung von Stephan Mayer zum neuen Generalsekretär zeigt Markus Söder, dass er die Partei wieder mehr in Richtung Stammklientel ausrichten will.

Von Andreas Glas und Matthias Köpf

Am Ende ist es doch eine Finte gewesen, ein klassisches Täuschungsmanöver. Seite an Seite marschierten Markus Blume und Agrarministerin Michaela Kabiner am Mittwoch in die Fraktionssitzung der CSU-Landtagsabgeordneten. Der alte Generalsekretär und die neue Generalin? In der Fraktion hatten viele mit diesem Szenario gerechnet. Aber dann kam alles anders. In die Münchner Parteizentrale zieht keine Frau, sondern wieder ein Mann: Stephan Mayer, 48, CSU-Bundestagsabgeordneter, der bis zum Herbst parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium von Horst Seehofer war . "Eine Superwahl", sagt CSU-Parteichef Markus Söder.