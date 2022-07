Von Deniz Aykanat, Matthias Köpf und Olaf Przybilla

Garantieren kann natürlich auch Stefan Will für nichts, aber wenn es nicht ganz schlimm kommt, dann werden wenigstens die Kunden der Stadtwerke im oberbayerischen Traunstein in diesem Jahr von Preiserhöhungen für Erdgas verschont bleiben. Der kommunale Versorger, eine GmbH im Besitz der Stadt, hat selbst langfristige Lieferverträge zu festgelegten Preisen abgeschlossen. Bis zum Jahresende sollte die Menge reichen für die paar Tausend Traunsteiner, die von ihren Stadtwerken Gas beziehen. Immerhin so lange werde man auch die Preise für die Endkunden stabil halten können, sagt Geschäftsführer Will - zumindest "solange das System noch funktioniert". Wie lange das gut geht, weiß freilich auch Will nicht.