Von Hans Kratzer

Vor wenigen Tagen hat auf einer Klima-Demonstration der Gruppe „Fridays for Future“ in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) auch eine Vertreterin der „Grannies for Future“ zum Mikrofon gegriffen, was einen Zaungast zu einer sarkastischen Anmerkung veranlasste: „Jetzt schnabeln sogar de oidn Weiber auf Englisch!“ Dem guten Mann missfiel, dass sich Omas aus der Provinz als Grannies bezeichnen. Wie viele andere neigen halt auch Klimaschützer – sei es aus Elitarismus, sei es aus Gedankenlosigkeit –, dazu, ihr Anliegen lieber in Fremdwörter zu kleiden, als es in einem allgemein verständlichen Deutsch zu vermitteln.