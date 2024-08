Es ist mal wieder so weit. In Sonthofen im Allgäu wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Sechs Oberallgäuer spielten 192 Stunden am Stück ohne Unterbrechung Schafkopf und haben damit vermutlich den am längsten gespielten Spielkartenmarathon der Welt gemeistert. Aber auch sonst ist Bayern Weltrekord-Freistaat. Fünf bayerische Weltrekorde, die es noch zu knacken gilt.

Größtes Schnitzel der Welt, Mengkofen in Niederbayern (2019)

Detailansicht öffnen Der Erlös aus dem Verkauf des 70 Quadratmeter großen Schnitzels wurde gespendet. (Foto: Erich Arnold)

1208 Kilo brachte das 70 Quadratmeter große Schnitzel 2019 im niederbayerischen Mengkofen auf die Waage. 14 000 Liter eigens angefertigtes Frittieröl waren nötig, um das Schnitzel zu braten – in einer extra maßangefertigten Wanne. Initiator war damals Rudi Dietl: „Das war ein Riesen-Event. Über 10 000 Leute waren da.“ Nach dem neu aufgestellten Weltrekord wurde das Schnitzel in Semmeln verkauft. Den Erlös spendete Dietl an „Kinder in Not“.

Größte Zusammenkunft von Menschen, die in Tracht gekleidet sind, Kempten in Schwaben (2016)

Detailansicht öffnen Bei der Allgäuer Festwoche wurde 2016 der Dirndl-Weltrekord aufgestellt – der gilt bis heute. (Foto: Ralph Lienert)

Auf der Allgäuer Festwoche in Kempten kamen 2016 genau 3134 Menschen in Dirndl zusammen. Und auch jetzt, acht Jahre später, halten die Allgäuer noch den Rekord. Auch das Gäubodenvolksfest im niederbayerischen Straubing hatte den Rekord schon inne. Das war 2014, bevor er erst ins baden-württembergische Bad Schussenried und schließlich ins Allgäu wechselte.

Größte Wurstauswahl aus eigener Herstellung weltweit, Sommerkahl in Unterfranken (2018)

Detailansicht öffnen Metzger Matthias Freund, hier mit seiner Frau Stephanie Freund, will sich seinen Wurstrekord nicht abluchsen lassen. (Foto: Christin Freund)

Matthias Freund ist Metzger aus dem Landkreis Aschaffenburg und hat sich ganz der Wurstvielfalt verschrieben. Seit 2018 hält er den Weltrekord für die größte Wurstauswahl aus eigener Herstellung. Damals waren es 100. Momentan hat er mehr als 300 Wurstsorten im Angebot. Mit dabei ist die Kartoffelbratwurst, die Spaghetti-Bratwurst oder Freunds Favorit, die Schnitzel-Bratwurst. „Seit dem Weltrekord rufen sogar Leute aus Ostfriesland an und machen dann extra für unsere Wurst Urlaub hier in der Region“, sagt Freund. Wie er reagieren würde, wenn jemand seinen Rekord bricht? „Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Da würde ich gleich wieder nachlegen“, sagt er und lacht. Dieser Weltrekord scheint also auch zukünftig für Bayern gesichert.

Die meisten Personen beim „Mensch ärgere dich nicht“-Spielen, Amberg in der Oberpfalz (2023)

Detailansicht öffnen Geärgert hat sich bei dem Rekord in Amberg 2023 niemand. (Foto: Michael Sandner)

Amberg, die Geburtsstadt des „Mensch ärgere dich nicht“-Erfinders Josef Friedrich Schmidt, hält derzeit den Rekord für die größte Anzahl an Personen, die das Spiel gleichzeitig mindestens 30 Minuten gespielt haben. 2117 Personen kamen zusammen und überboten nicht nur den eigenen Rekord aus dem Jahr 2017, sondern auch den des FC Thüringen Weida aus dem Jahr 2021. „Mensch ärgere dich nicht“ ist also wieder bayerisch.

Am längsten gespielter Spielkartenmarathon der Welt, Sonthofen in Schwaben (2024)

Detailansicht öffnen 192 Stunden ohne Unterbrechung, aber abwechselnd, wurde in Sonthofen Schafkopf gespielt. (Foto: Anna Braunmüller)

Seit Dienstag vergangener Woche lief in der Adlerwirtschaft in Sonthofen der nächste bayerische Weltrekordversuch. Die sechs Oberallgäuer Gerry Krenn, Theresa und Claudia Braunmüller, Christian Blanz, Tobias und Markus Huber spielten im Wechsel 192 Stunden ohne Unterbrechung Schafkopf. „Ich kenn Muskeln von mir, das hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt Gerry Krenn und lacht. 16 Stunden spielen, dann acht Stunden Pause. Viel Schlaf gab es für die Kartler dennoch nicht. „Ich hab seit letzten Dienstag, seit wir hier spielen, bis zum Ende vermutlich nur 15 Stunden geschlafen“, berichtet Krenn.

Um 16 Uhr am Mittwoch war dann alles vorbei. Geschlafen wurde trotzdem noch nicht, erst mal kräftig gefeiert. Mit DJ und Tombola für den guten Zweck. Ob der Weltrekordversuch auch anerkannt und dann tatsächlich im „Guinness-Buch der Rekorde“ landet, wird erst in einigen Monaten feststehen, nachdem die Kameraaufzeichnung des Versuchs geprüft wurde. Gerry Krenn meint: „Es wäre natürlich ärgerlich, wenn das nicht klappen würde. Gelohnt hat es sich aber trotzdem.“