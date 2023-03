Von Johann Osel

Viele Menschen in Bayern haben nach dem Ende der Corona-Lockdowns wieder die Lust am Spielen im Casino entdeckt. 542 142 Besucherinnen und Besucher aus dem Freistaat, aber wohl auch Touristen, zählten die neun staatlichen Spielbanken vergangenes Jahr an Roulette-, Karten- und Würfeltischen oder Automaten. Das ist zwar weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019 (knapp 728 000), allerdings fanden im ersten Halbjahr noch keine Veranstaltungen statt. 2020/21 hatte es wie in allen Bereichen des Lebens Schließungen und Einschränkungen gegeben. Was am meisten auffällt: Die Gäste haben mehr gespielt beziehungsweise weniger Glück gehabt. Der sogenannte Bruttospielertrag - Einsätze minus ausgezahlte Gewinne, also das, was quasi in der Kasse verbleibt - knackte vergangenes Jahr die Marke von 100 Millionen Euro; 2019 waren es 86,7 Millionen. Die teils noch unveröffentlichten Zahlen für 2022 teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung auf Anfrage der SZ mit.