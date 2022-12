Von Andreas Glas, Johann Osel und Olaf Przybilla

Ein Generalsekretär muss Präsenz zeigen, das gehört zum Jobprofil, erst recht im Wahlkampf. Insofern dürfte der Beschluss, den die Parteijugend der Bayern-SPD gefasst hat, ein einmaliger Schritt sein. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung hat der Landesvorstand der Jusos im Herbst beschlossen, SPD-General Arif Taşdelen von sämtlichen Veranstaltungen auszuschließen. Das hat Juso-Landeschef Kilian Maier am Mittwoch auf Nachfrage bestätigt. Der Anlass für den Beschluss: Laut Maier hatten mehrere junge Frauen dem Vorstand berichtet, dass sich Taşdelen ihnen gegenüber unangemessen verhalten habe. Von aufdringlichen Fragen nach Handynummern ist in Juso-Kreisen die Rede, auch seien Kontaktversuche via Kurznachrichten oder auf Social-Media-Plattformen von Frauen als lästig wahrgenommen worden. Strafrechtlich relevant ist nach allem, was man weiß, keine der Anschuldigungen.