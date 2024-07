Von Andreas Glas, Johann Osel

Mit den neuen Namensschildern war man ganz schnell. „Holger Grießhammer – Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag“ steht auf dem in Plastik gehüllten Zettel, den eine Mitarbeiterin am Dienstagmittag am Rednertisch aufstellt. Dann kommt Grießhammer mit seinem neuen Fraktionsvorstand zur Pressekonferenz. Er sagt: „Es ist vollbracht.“