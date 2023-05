Von Johann Osel, Augsburg

Die bayerische SPD hat am Samstag ihre Landesvorsitzenden Florian von Brunn und Ronja Endres im Amt bestätigt. Gut fünf Monate vor der Landtagswahl wählte ein Parteitag in Augsburg das Duo erneut an die Spitze. Brunn erhielt 86 Prozent der Stimmen, Endres 89. Sie waren vor zwei Jahren ins Amt gekommen; die Doppelspitze, die es damit erstmals in der Bayern-SPD gab, setzte sich damals nur knapp durch. Nun stehen also alle Zeichen auf Geschlossenheit im Wahljahr - ein überwältigendes Ergebnis ist das allerdings auch nicht gerade.

Die beiden hatten 2021 den Genossinnen und Genossen ein "Ende des Leisetreterei" und eine "Trendwende" versprochen - "15 Prozent plus X" für die Landtagswahl. Mehr Lautstärke hat die Führung in den zwei Jahren eingelöst, vor allem durch Brunns selbstbewusste Auftritte mit dem Ruf eines Wadenbeißers. Der Zuwachs in der Wählergunst ist gleichwohl in weiter Ferne, von Trendwende keine Spur. In Umfragen dieses Jahr erreichte die SPD bisher zwischen neun und elf Prozent. Auf 9,7 Prozent war die SPD 2018 bei der Landtagswahl gekommen, das war ein historisches Debakel.

Ungeachtet der dürftigen Ausgangslage propagierte Spitzenkandidat Brunn den Regierungsanspruch. So sollte bis zum Sonntagnachmittag auch ein "Regierungsprogramm" beschlossen werden. Markus Söder sei der "derzeit noch amtierende Ministerpräsident", sagte Brunn in seiner Rede, die SPD wolle Verantwortung übernehmen im Freistaat - und wenn sie dies tue, werde sie "ihr gerecht, das unterscheidet uns von den anderen". Die Menschen müssten sich ein Leben in Bayern leisten können - bei Wohnen, Energie und Mobilität. Nötig sei ein "neues Bayern-Tempo", so wie die Ampel in Berlin Brunns Ansicht nach die Themen anpacke. Beinahe in jeder Rede auf diesem Parteitag fällt demonstrativ der Slogan: "Machen statt Södern."

Beispiel Wohnen: "Die CSU schert sich nicht um Mieterinnen und Mieter", sagte Brunn, die Staatsregierung habe beim Wohnungsbau versagt. Die 2018 gegründete staatliche Gesellschaft Bayernheim werde bis Ende des Jahres nur 89 Wohnungen gebaut haben, anstelle von 10 000 wie von Söder damals versprochen. Um das Scheitern hier zu erkennen, so Brunn, müsse man "kein Mathe-Genie" sein. Für einen beschleunigten Bau von Wohnungen müsse das Feld den Kommunen überlassen werden und der Freistaat diesen preisgünstig Flächen verkaufen - "die können das", allein die Landeshauptstadt München baue pro Jahr 1500 neue Wohnungen. Zudem brauche es unter anderem mehr Flexibilität im Baurecht.

Auch bei erneuerbaren Energien warf Brunn der Staatsregierung Scheitern vor: "Ihr merkt, warum die nach der Atomkraft schreien. Weil sie den Karren an die Wand gefahren haben", rief er den Delegierten zu. Über Söders jüngste Ankündigung eines Windrad-Ausbaus mit einer landeseigenen Gesellschaft namens "Bayernwind" spottete der SPD-Spitzenkandidat: "Klingt wie Bayernheim, da ist ja der Erfolg sicher schon vorprogrammiert."

Manche Genossen setzen Anführungszeichen in die Luft, wenn sie vom Regierungsprogramm sprechen

Starker Applaus für Florian von Brunn, mehrere Minuten stehende Ovationen. Dass sich die Genossen trotz wolkiger Aussichten nicht beirren lassen wollen, stellte auch die Co-Landeschefin Ronja Endres klar: Wenn man die Bundestagswahl ansehe, also den Erfolg von Olaf Scholz, seien es "die letzten drei Monate, die entscheiden". Das Programm heiße Regierungsprogramm, "weil es als Grundlage dienen wird für Koalitionsgespräche. Wir wollen regieren."

Details, wie sie sich das konkret vorstellt, nannte Endres nicht. Die CSU will und kann laut den Umfragen mit den Freien Wählern weiterregieren, anders geartete Bündnisse sind derzeit nicht in Sicht. Kein Wunder, dass man in der Augsburger Halle am Rande auch Genossen erleben kann, die Anführungszeichen in der Luft setzen, wenn sie vom Regierungsprogramm sprechen; manchen scheint die Pflicht zum überbordenden Optimismus fast ein bisschen peinlich zu sein.

Die Zeit als Vorsitzende sei "die beste Zeit ihres Lebens" gewesen, sagte Endres, sie betonte ihre Rolle in der Innenwirkung der Partei. Sie sehr viel gereist, habe fast 100 Ortsvereine besucht. In den zwei Jahren wirkte es oft, als stehe Endres, 37, im Schatten ihres Tandem-Partners, der auch die Fraktion im Landtag führt. Diesem Eindruck widersprach Brunn kurz vor dem Parteitag in einem Pressegespräch in München. Endres liefere starke Meinungsbeiträge, sei Bindeglied zu den Gewerkschaften und "wahnsinnig beliebt" in der SPD. Nur aktuell fokussiere sich verständlicherweise alles auf ihn als den Spitzenkandidaten.

Endres war zuletzt mit ihren Bemühungen um eine Aufstellung für den Landtag an der Basis in der Oberpfalz gescheitert - sie wird also auf keinen Fall im Herbst im Parlament sitzen.

Beim Parteitag wurde für den Sonntag Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erwartet. In Augsburg stand auch die formale Wahl der neuen Generalsekretärin Ruth Müller auf dem Programm, Landtagsabgeordnete aus Niederbayern. Sowie von Nasser Ahmed. Nürnberger SPD-Chef, als Stellvertreter. Sie kamen nach dem Rücktritt von Arif Taşdelen im Januar zunächst kommissarisch ins Amt. Taşdelen war zuvor vom Parteinachwuchs Jusos ungebührliches Verhalten gegenüber jungen Frauen vorgeworfen worden - die genauen Vorkommnisse blieben letztlich schleierhaft. Diese Verwerfungen galten als holpriger Start der SPD ins Landtagswahljahr.

Funktionäre des Landesverbands beklagten am Samstag auf der Bühne den Mitgliederschwund, die Entwicklung sei "traurig". Carmen König-Rothemund von der Kontrollkommission sagte: Man sei immer noch eine Mitgliederpartei, auch bei der Finanzierung, die Ortsvereine müssten aber dringend neue Genossen aufnehmen. "Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann sind wir in Bälde keine Mitgliederpartei mehr, ganz einfach." Die SPD ist mit etwas mehr als 50 000 Parteibüchern zwar weiterhin hinter der CSU klar die zweitstärkte Kraft in Bayern; man zählt mehr als doppelt so viele wie die Grünen. In den vergangenen drei Jahrzehnten kam es jedoch, auch durch Verstorbene, in etwa zur Halbierung der Kartei.