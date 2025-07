Nachdem die SPD-Vorsitzende Ronja Endres ihre neuerliche Bewerbung angekündigt hat, stellt sich die Frage: Gibt es Gegenkandidaten? Ein Name fällt dabei jetzt immer öfter.

Von Andreas Glas und Johann Osel

Die Bayern-SPD wählt im September ihre Spitze neu – und lange war es ruhig in Personalfragen. Nachdem Landeschefin Ronja Endres, 39, jüngst angekündigt hat, auf dem Parteitag erneut zu kandidieren, kommt allerdings Bewegung in die Debatte. „Es sortiert sich gerade alles“, hört man in Parteikreisen über die vielen Telefonate und Gespräche, die im Hintergrund laufen; eine „sehr sensible Phase“. Es geht um die Frage, ob sich jemand als Tandem-Partner für Endres anbietet, für eine Doppelspitze also. Ob es Gegenkandidaten gibt um den Vorsitz oder gar ein Duo, das am Ende gegen Endres antritt. In der Partei fällt dabei vor allem ein Name immer wieder: Sebastian Roloff, 42, Bundestagsabgeordneter aus München und Mitglied im SPD-Bundesvorstand.