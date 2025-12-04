Es ist ja erst einmal eine gute Nachricht: Momentan wollen Wohnungsbauunternehmen in Bayern so viele Wohnungen für Mieter mit niedrigem Einkommen bauen wie seit Langem nicht. Der Grund ist, dass die Baubranche hier dank staatlicher Förderung noch ansehnliche Gewinne erwirtschaften kann. Seit vergangenem Jahr ist der Ansturm auf die Fördermittel nicht nur enorm, er ist riesig.
Staatliche FördermittelWas beim sozialen Wohnungsbau in Bayern schiefläuft
Lesezeit: 7 Min.
Mehr als viermal so viele Wünsche wie Geld: Warum reichen die Fördermittel für bezahlbare Wohnungen nicht und werden die Millionen überhaupt richtig verteilt?
Von Claudia Henzler
