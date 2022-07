Von Hans Kratzer

Gasmangel, Inflation, Layla - dieser Sommer ist reich an Plagen, und nicht wenige fühlen sich in ihrer Bedrängnis bereits mit den großen Fragen der Menschheit konfrontiert - wie einst der Schriftsteller Franz Kafka, der ebenfalls schwer mit seinem Dasein gerungen hat. In der Sommerhitze aber wurde der Grübler zum Filou, der am liebsten in einen Fluss sprang und seine Freude im Wasser in Weltliteratur verwandelte.

Kafka lebte vor gut einem Jahrhundert des seltsamen Glaubens, er habe von einer Landschaft erst dann Besitz ergriffen, wenn er in deren lebendig strömenden Gewässern gebadet habe. Schon damals existierte freilich das Problem, dass viele Badende aus diesen lebendig strömenden Gewässern nicht mehr lebendig herauskamen. "Dasuffa sans!", so fassen manche Bayern jene Dramen zusammen, die auch Kafka nicht fremd waren, was seinem Roman "Das Urteil" zu entnehmen ist, in dem nämlich ein Vater seinen Sohn zum Ertrinken verurteilt.

Früher war es schon aus hygienischen Gründen angeraten, in den Weiher oder in einen Fluss zu steigen. Um die Schuhe zu schonen, liefen die Kinder von April bis Oktober barfuß herum, was an den Füßen dicke Hornhäute erzeugte, aber auch Zehenkrusten jeglicher Form und Konsistenz. Und wenn die Füße an Regentagen erkalteten, dann stellte sich ein Bauernkind einfach in einen frischen Kuhfladen, damit der warme Baaz die Zehen zartwohlig umspülte.

Als Prince Charles vor geraumer Zeit auf einer Landwirtschaftsmesse in einen Kuhfladen trat, tröstete man den Unglücksraben mit dem Hinweis, ein solches Malheur bringe Glück. Das reinste Glück aber bestand einst genau darin, auf der Kuhwiese in einen dampfenden Haufen zu steigen. Dass es danach in der Dorfschule stank wie aus dem Maule Luzifers, war halt so, es stanken ja alle.

Aber was halfen saubere Füße, wenn ein Kind in den Mühlbach fiel und dann leblos herausgezogen wurde. Zu Kafkas Zeiten ein alltägliches Schicksal, ein Kinderleben zählte nicht viel. Gleichwohl wurde der Ordnung Genüge getan. Die "gute alte Zeit" war an Absurdität der Gegenwart auf jeden Fall ebenbürtig. Die Münchner Mühlenbesitzerin Maria Walser hielt damals in ihrem Tagebuch fest, eine Gerichtsperson habe den Ertrunkenen laut und deutlich dreimal die Frage stellen müssen: "Warum hast du dich ertränkt?" Der Amtsschreiber notierte dann: "Er gab auf dreimaliges Befragen keine Antwort."