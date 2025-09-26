Kabinettssitzung in der Staatskanzlei. Ministerpräsident Markus Söder und seine Minister sitzen am ovalen Tisch. Nur sein Vize Hubert Aiwanger steht noch vor der bepflanzten Wand und inspiziert ein braunes Blatt.

Aiwanger: Auweh, Markus, ich glaub’, da hast den Zünsler drin. Das siehst du als Laie nur noch nicht, weil der Zünsler sich von innen nach außen durchfrisst.

Söder: Wenn der Kollege mit seinen Gartenarbeiten fertig ist, würde ich gern unsere Sondersitzung zur Erweiterung der Walhalla eröffnen.

Aiwanger: (setzt sich) Ich spritz’ dir deine Stauden mal. Dann müsstest das große Palaver hier halt nur drei bis vier Monate woanders machen.

Neben Staatskanzleichef Florian Herrmann klammert sich ein seriöser Herr mit dicker Brille an seinen Stuhl.

Herrmann: Ich darf einen Gast in unserer Runde begrüßen: Herrn Doktor Zinsmeier von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er kümmert sich um die fachliche Bewertung unserer Vorschläge für neue Büsten in der Ruhmeshalle.

Söder: Die Ursprungsidee war, einfach ein paar flämische Meister rauszuwerfen, um Platz für Strauß und die Trulla zu schaffen. Aber ehrlicherweise ist mir noch was Besseres eingefallen: Wir bauen die „Halle der Erwartung“ aus und bringen da 32 ruhmreiche Bayern unter, die noch leben.

Doktor Zinsmeier wird von heftigem Husten geschüttelt. Justizminister Georg Eisenreich hebt die Hand.

Söder: Florian, da gibt es eine Wortmeldung des Justizministers!

Eisenreich: Es ist mir eine Ehre, den Herrn Ministerpräsidenten für die Aufnahme in die Halle der Erwartung vorzuschlagen.

Söder: Zu viel der Ehre! Bin total baff! Aber gern.

Herrmann: Fachlich richtig, Herr Doktor Zinsreiter?

Zinsmeier: (nach Luft schnappend) Also, dieser ganze Ansatz mit den Lebenden ...

Herrmann: Danke, Herr Doktor Zinshuber. Ich verlese jetzt einfach die Liste der Nominierten und dann machen wir das per Akklamation. (räuspert sich) Alfons Schuhbeck, Georg Hackl, Django Asül ...

Söder: Die ganze Bandbreite des Lebens!

Herrmann: ... Tanja May, Robert Pölzer, Thomas Müller, Leslie Mandoki...

Söder: Körper und Geist!

Aiwanger: Jetzt sind mal die Freien Wähler dran! (wedelt mit einem Blatt Papier) Gruber Monika, Aiwanger Helmut ...

Eisenreich: (unterbricht) Entschuldigung! Ich glaube der Herr Doktor Zinsbacher braucht ärztliche Hilfe.