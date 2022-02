Von Andreas Glas, Uwe Ritzer, Viktoria Spinrad und Michael Zirnstein

Den Stoffhund hat er noch schnell im Spielzeugladen besorgt, dazu eine Avocado mitgebracht. "Der Pudel und des Pudels Kern, ist doch passend für einen Wissenschaftsminister", sagt Bernd Sibler (CSU). Es ist Mittwochabend in Veitshöchheim, das Bayerische Fernsehen zeichnet die "Fastnacht in Franken" auf. Die Politprominenz ist da, jeder will auffallen. Manche tauchen in erklärungsbedürftigen Kleidern auf. Sibler aber hat sich Gedanken gemacht, damit alles zusammenpasst. Der Pudel und sein Kern, die graue Lockenperücke, der Mantel. Zweifellos ein Universalgelehrter. Das war's dann allerdings mit den Gewissheiten.