Markus Söder wirkt gerade gerne nach außen und nennt sich „Stabilisator der Demokratie“. In Bayern hat sich der Ärger gelegt, seit er seriöser auftritt. Aber ein Grummeln bleibt.

Guter Einstieg für Markus Söder. „Wir sprechen heute mit dem mächtigsten Ministerpräsidenten Deutschlands“, sagt die Moderatorin im ARD-Sommerinterview. Mächtig, weil er auch Vorsitzender einer Regierungspartei im Bund ist, mächtig wegen Bayerns wirtschaftlicher Stärke. Söder fühlt sich anscheinend angemessen gewürdigt, nickt gütig. Und liefert dann erstaunliche Wahrnehmungen.