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Mit Auftritten als Staatsmann in die SommerpauseIn der Ruhe soll jetzt Söders Kraft liegen

Lesezeit: 5 Min.

Staatsmann und „mächtigster Ministerpräsident Deutschlands“, so gefällt sich CSU-Chef Markus Söder.
Staatsmann und „mächtigster Ministerpräsident Deutschlands“, so gefällt sich CSU-Chef Markus Söder. Foto: Fabian Sommer/dpa

Markus Söder wirkt gerade gerne nach außen und nennt sich „Stabilisator der Demokratie“. In Bayern hat sich der Ärger gelegt, seit er seriöser auftritt. Aber ein Grummeln bleibt.

Von Katja Auer und Johann Osel

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Guter Einstieg für Markus Söder. „Wir sprechen heute mit dem mächtigsten Ministerpräsidenten Deutschlands“, sagt die Moderatorin im ARD-Sommerinterview. Mächtig, weil er auch Vorsitzender einer Regierungspartei im Bund ist, mächtig wegen Bayerns wirtschaftlicher Stärke. Söder fühlt sich anscheinend angemessen gewürdigt, nickt gütig. Und liefert dann erstaunliche Wahrnehmungen.

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