Ministerpräsident Markus Söder hätte am Dienstag einen Punkt als Landesvater machen können. Er hätte die mehr als 200 000 Unterschriften persönlich entgegennehmen können, die der Vater Oliver Bernt mit anderen Eltern gegen das überraschende Aus für das geplante Kinderstartgeld gesammelt hat. Er hätte ihnen direkt sagen können, dass es ihm leidtue, dass ihm das Herz blute, aber dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden könne und in der Finanzierung der Kinderbetreuung besser investiert sei.
MeinungAbschaffung des Kinderstartgeldes:Söder zeigt sich erschreckend empathielos
Kommentar von Katja Auer
Bayerns Staatsregierung zahlt kein Geld mehr direkt an Familien, das ist richtig. Aber die Art und Weise zeigt mangelndes Verständnis für die enttäuschten Eltern.
Umstrittener Kabinettsbeschluss in Bayern:„Ich werde doppelt bestraft: fürs Kinderkriegen und fürs Betreuungübernehmen“
Ministerpräsident Markus Söder hat das Kinderstartgeld gestrichen. Der Protest ist gewaltig. Wie ist das, wenn plötzlich 3000 Euro fehlen? Acht junge Mütter und ein Vater erzählen.
