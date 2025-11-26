Ministerpräsident Markus Söder hätte am Dienstag einen Punkt als Landesvater machen können. Er hätte die mehr als 200 000 Unterschriften persönlich entgegennehmen können, die der Vater Oliver Bernt mit anderen Eltern gegen das überraschende Aus für das geplante Kinderstartgeld gesammelt hat. Er hätte ihnen direkt sagen können, dass es ihm leidtue, dass ihm das Herz blute, aber dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden könne und in der Finanzierung der Kinderbetreuung besser investiert sei.