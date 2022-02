Der Niederbayer nimmt bereits an der CSU-Fraktionssitzung teil, bei der Söder Namen verkünden will. Wer geht, wer kommt?

Von Katja Auer und Andreas Glas

Bei der mit Spannung erwarteten Umbildung des bayerischen Kabinetts will Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch in der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion die neuen Minister nennen. Aus Söders Umfeld hieß es, die finalen Entscheidungen würden erst unmittelbar vor Beginn der Sitzung gefällt. Zur Sitzung am Vormittag erscheint auch der Präsident des Landkreistags, Christian Bernreiter - was als klares Zeichen dafür gewertet werden kann, dass er Teil des neuen Kabinetts sein wird. Er könnte Kerstin Schreyer im Bauministerium beerben.

Außerdem hieß es am Morgen, dass CSU-Generalsekretär Markus Blume wahrscheinlich in den Ministerrat wechseln könnte. Er gilt als potentieller Nachfolger von Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Zudem noch im Rennen sei die frühere Gesundheitsministerin Ulrike Scharf. Sie könnte Sozialministerin Carolina Trautner oder Europaministerin Melanie Huml ersetzen.

Bisher ist offen, wie viele Kabinettsmitglieder ausgetauscht werden sollen und ob es auch Änderungen bei den Ministerien selbst geben könnte. Für die Fraktionssitzung hat Söder ein Handy-Verbot verhängt - nichts soll durchgestochen werden.

Am Mittag um 13 Uhr will Söder dann seine neuen Minister dem Landtag vorstellen und diese dort dann auch offiziell ernennen lassen. Neue Minister müssten dann noch vereidigt werden. Wer bereits Mitglied des Kabinetts ist, muss nicht erneut den Eid sprechen.

Über den Umbau des bayerischen Kabinetts war in den vergangenen Wochen immer wieder spekuliert worden. Dabei hatte es geheißen, dass Söder in jedem Fall zunächst abwarten wolle, bis die aktuelle Omikron-Welle in Bayern ihren Höhepunkt überschritten sei.

Mit dem personellen Umbau will Söder innerparteilich für neuen Schwung sorgen. Die CSU liegt in den Umfragen bei Werten um die 35 bis 36 Prozent und damit noch hinter dem schlechten Ergebnis der Wahl 2018.

In CSU-Kreisen werden insbesondere Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer, Wissenschaftsminister Bernd Sibler, Familienministerin Carolina Trautner und Europaministern Melanie Huml als Wackelkandidaten genannt. Auch Innen-Staatssekretär Gerhard Eck könnte seinen Kabinettsposten verlieren. Er hatte bereits angekündigt, bei der Landtagswahl im Herbst 2023 nicht mehr kandidieren zu wollen.