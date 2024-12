Welcome to Bavaria, willkommen in Bayern !

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Guten Morgen und einen Schluck heißen Kaffee. Trinke ihn immer stark und schwarz. Heute wieder aus meiner Spider-Man-Tasse. Habe sehr viele Comics gelesen. Heute würde man sagen, ich war wohl ein Nerd!

Kino fasziniert mich schon seit meiner Kindheit. Habe alle Star Wars, Bud Spencer und Marvel Filme gesehen, wie Avengers und Guardians of the Galaxy. War schon immer großer Fan des Wilden Westens! Star Trek hat mir den Blick für die Weiten jenseits der Erde geöffnet. Das Buch „Die Planeten“ habe ich verschlungen.

Ich weiß, manche werden sagen, der Söder ist einfach Science-Fiction-Fan. Ja das stimmt. Der Saturn, das ist der mit den Ringen. Eigentlich ist Saturn und Jupiter gar nicht so sexy. Spannend sind die Monde drumherum. Da gibt es verschiedene Monde. Und jetzt starten wir und lassen uns einmal beamen auf den Roten Planeten, den Mars.

Also, ich würde gerne mal in die Antarktis fahren, so mitm Schiff. Irgendwann nach Hawaii. Alexander Dobrindt hat gesagt, er ist mit Schildkröten mal da geschwommen.

Habe es mir in der Zirbelstube gemütlich gemacht. Ich lese diesmal aus einem ganz besonderen Buch: der Bibel. Sie begleitet mich immer. Der Glaube gibt Hoffnung und Halt – und lässt uns viel fürs Leben lernen. Eine meiner Lieblingsstellen ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch Selberlesen – es macht echt viel Freude. Freue mich schon sehr, wenn es die Bibel auf Fränkisch auch als Hörbuch gibt.

Wie die Zeit vergeht. Aber irgendwie bleibt die Kindheit und Jugend doch bei jedem von uns immer im tiefen Herzen und prägt uns bis heute. Bin schon seit der Jugend Fan vom 1. FCN. Auch gerne Fast Food. Schon seit jungen Jahren – am liebsten McRib oder Big Mac mit Pommes und Mayo. Pommes mit Ketchup, im Freibad hab’ ich das früher immer gegessen. Spaghetti Bolognese war schon ein absolutes Lieblingsgericht in der Kindheit und schmeckt einfach immer.

Heute ist Welthundetag. Ich liebe Hunde! Das ist der Louis jetzt bei mir, ein Süßer. Louis, ich danke Dir wirklich sehr für dein Ablecken. Treffe aber auch oft auf Terminen Hunde. Das macht mir immer eine große Freude. Habe mit meiner Molly selber eine schwarze Schäferhündin. Hunde sind die besten Freunde des Menschen und immer für einen da.

Bin großer Weihnachtsfan. Auch hier in Polen sind schon alle in Weihnachtsstimmung. Gibt viele bunte Weihnachtsbäume und vor allem sehr viele Lichter. Mögt ihr Lebkuchen auch so gern? Das erste Schaschlik gehört für mich traditionell dazu. Schmücke zu Hause dann auch den Christbaum – aber natürlich erst an Heiligabend. Meine Lieblingsdeko: Christbaumkugeln vom 1. FCN. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus, braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus.

PS: Mein Lieblingsmöbelstück ist das Sofa „Söderhamn“. Habe eine Palmen-Patenschaft übernommen. Ich hatte eine grüne Schultüte mit einer weißen Ente drauf. Hoffentlich werde ich auch mal Opa. Aber noch nicht so bald.

Live long and prosper!

Sämtliche Zitate stammen aus dem Instagram-Kanal des bayerischen Ministerpräsidenten seit August 2024.